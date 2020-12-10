ОАСК и Высший совет правосудия охотится на судей Антикоррсуда, фото — УНН

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Высший совет правосудия и Окружной админсуд Киева преследуют судей Высшего антикоррупционного суда.

ВСП открыл дисциплинарное производство против судьи ВАКС Андрея Бицюка. Именно он продлевал срок расследования по делу о преступной организации в Окружном административном суде Киева, рассматривал различные ходатайства и жалобы, в том числе об обысках.

Жалобу в ВСП на него подали адвокаты судей ОАСК, сообщил в своем телеграм-канале журналист Олег Новиков.

Ранее ВСП объявил предупреждение судьи Антикоррупционного суда Вере Михайленко только за то, что она разрешила заочное расследование в отношении экс-министра экологии Николая Злочевского по делу о самой крупной взятке в истории.

Новиков отмечает, что в обнародованных НАБУ записях утверждается, что у судей ОАСК с Высшим советом правосудия отношения хорошо «настроены». Он приводит одну из цитат:

Судья Вовк: «Гречка» говорит: «Ну как, все хорошо? С людьми поговорили, все согласны на то, чтобы въ**ать».

«Гречка» в записи — якобы член ВСП Павел Гречкивский, который помогает «наказывать» невыгодных судей.

Напомним, 16 ноября Дисциплинарная палата Высшего совета правосудия предупредила судью ВАКС Михайленко. Она разрешила проводить заочное расследование дела Николая Злочевского — скандального экс-министра экологии времен Виктора Януковича, который бежал из Украины еще в 2014 году.

По данным следствия, именно Злочевский был инициатором пятимиллионной взятки за закрытие одного из дел о себе. Взятка якобы предназначалась руководству НАБУ и САП. Представители Злочевского не только передавали денежные средства, но и принимали непосредственное участие в изготовлении проекта постановления прокуратуры о закрытии дела. Само же закрытие быть приурочено ко дню рождения экс-министра, потому что ему очень хотелось вернуться в Украину.

Новиков напоминает, что судья ВАКС Михайленко разрешила заочное расследование, поскольку Злочевский давно скрывается за пределами Украины. Защитником Злочевского является адвокат Петр Бойко, который был адвокатом и члена ВСП Гречкивского, обвиняемого в мошенничестве на полмиллиона долларов.