ОАСК і Вища рада правосуддя полює на суддів Антикорсуду, фото — УНН

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Вища рада правосуддя і Окружний адмінсуд Києва переслідують суддів Вищого антикорупційного суду.

ВРП відкрила дисциплінарне провадження проти слідчого судді ВАКС Андрія Біцюка.

Саме він подовжував строк розслідування у справі про злочинну організацію в Окружному адмінсуді Києва, розглядав різноманітні клопотання і скарги, зокрема про обшуки.

Скаргу до ВРП на нього подали адвокати суддів ОАСК, повідомив у своєму телеграм-каналі журналіст Олег Новіков.

Раніше ВРП оголосила попередження судді Антикорупційного суду Вірі Михайленко лише за те, що вона дозволила заочне розслідування щодо екс-міністра екології часів Януковича Миколи Злочевського у справі про найбільший хабар в історії.

Новіков зазначає, що в оприлюднених НАБУ записах стверджується, що у суддів ОАСК із Вищою радою правосуддя стосунки «налагоджені». Він наводить одну з цитат:

Суддя Вовк: «Гречка» говорит: «Ну как, все хорошо? С людьми поговорил, все согласны на то, что въ**ать».

«Гречка» у записі — нібито член ВРП Павло Гречківський, який допомагає «карати» невигідних суддів.

Нагадаємо, 16 листопада Дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя попередила суддю Вищого антикорупційного суду Віру Михайленко.

Вона дозволила проводити заочне розслідування щодо Миколи Злочевського — скандального екс-міністра екології часів Віктора Януковича, який втік з України ще у 2014 році, та відомий чисельними кримінальними провадженнями про зловживання під час перебування при владі.

За даними слідства, саме Злочевський був ініціатором п’ятимільйонного хабара за закриття однієї зі справ щодо себе. Хабар нібито призначався керівництву НАБУ і САП. Представники Злочевського не лише передавали грошові кошти, а й брали безпосередню участь у виготовленні проекту постанови прокуратури про закриття справи. Саме ж закриття мало бути приурочено до дня народження екс-міністра, бо йому дуже хотілося повернутися в Україну.

Новіков нагадує, що суддя ВАКС Михайленко дозволила заочне розслідування, адже Злочевський давно переховується за межами України. Захисником Злочевського у цій та багатьох інших справах є адвокат Петро Бойко, який був захисником й члена ВРП Гречківського, якого обвинувачували у шахрайстві на півмільйона доларів.