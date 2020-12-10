Моноліт у Києві, фото: Юрій Романенко

https://racurs.ua/ua/n147590-zagadkovyy-monolit-vyyavyly-v-kyievi-foto.html

Ракурс

У Києві виявили один із загадкових монолітів, котрі останнім часом помічають в різних регіонах світу.

Моноліт встановлений на Замковій горі. Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук повідомив аналітик Українського інституту майбутнього Юрій Романенко.

Судячи з наведених фото, висота цього тристороннього моноліту становить кілька метрів.

Ймовірно, моноліт виготовлений з матового металу.

Хто саме встановив цей моноліт, наразі не відомо.

Перший такий об'єкт виявили в другій половині листопада в американському штаті Юта, звідки він загадково зник через кілька днів. Пізніше другий моноліт помітили в Румунії, згодом він також зник.

На початку грудня стало відомо про виявлення моноліта на вершині гори Пайн в американському штаті Каліфорнія. Також нещодавно такі об'єкти виявили в Іспанії та Німеччині.

Монолітами такі об'єкти називають через візуальну схожість з об'єктами, які у фантастичному фільмі Стенлі Кубрика «Космічна одіссея: 2001» встановлювали прибульці.