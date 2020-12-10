Звання академіка за елітне авто — СБУ схопила очільника академії аграрних наук

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Звання академіка в обмін на елітне авто планував надати президент Національної академії аграрних наук України, якого Служба безпеки України спіймала на отриманні хабара в особливо великих розмірах.

Затримати хабарника вдалося за допомогою Головного управління контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки спільно зі слідчими Нацполіції. Про це повідомляє прес-центр СБУ 10 грудня.

За версією слідства, президент академії аграрних наук отримав елітний транспортний засіб за включення претендента до списку на заміщення вакансії академіка. Окрім цього, за такий «подарунок» він гарантував подальшу передачу матеріалів на розгляд президії Національної академії аграрних наук.

Наразі чиновнику повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.

Вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу. Тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин справи.