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Ракурс
На хабарі погоріло керівництво Нацагентства з акредитації. Фото: ДБР

На хабарі погоріло керівництво Нацагентства з акредитації (ВІДЕО)

16 січ 2021, 16:16
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Корупцію в Національному агентстві з акредитації України викрили правоохоронці.

Першого заступника та радника директора НААУ затримали на хабарі співробітники Державного бюро розслідувань. Встановлено, що керівна ланка Національного агентства з акредитації України запровадила корупційний механізм в сфері надання дозвільної документації. Про це 16 січня повідомила прес-служба ДБР.

За інформацією відомства, перший заступник директора Нацагентства отримав 2 тис. 500 дол. США від представника фірми, яка займається транспортними перевезеннями. Для одержання хабаря залучали радника директора Нацагенства у якості посередника.

Сьогодні, 16 січня, обом фігурантам повідомили про підозру у вчиненні злочину з попередньою правовою кваліфікацією ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України, вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу. Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від п’яти до 10 років.


Нагадаємо, звання академіка в обмін на елітне авто планував надати президент Національної академії аграрних наук України. Служба безпеки України спіймала його на отриманні хабара в особливо великих розмірах.

Джерело: Ракурс


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