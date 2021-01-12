Хабарника призначили в. о. начальника Офісу великих платників податків

Лебедко. Фото: Цензор.нет

https://racurs.ua/ua/n148929-habarnyka-pryznachyly-v-o-nachalnyka-ofisu-velykyh-platnykiv-podatkiv.html

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Сергій Лебедко, якого затримали на гарячому під час отримання хабаря в 66 млн грн у 2017 році, призначали на посаду виконуючого обов’язки начальника Офісу великих платників податків у той час, коли суд у справі про хабарництво все ще триває.

18 січня відбудеться нове засідання. Про це повідомляє «Цензор. НЕТ».

Зазначимо, що після скандалу з хабарем Лебедко був звільнений з посади, а проти його начальника глави ДФС Романа Насірова Національне антикорупційне бюро (НАБУ) відкрило кримінальну справу.

Як повідомляють ЗМІ, призначення Лебедко пов’язане з новим начальником податкової міліції Вадимом Мельником — колишнім помічником екс-депутата Блоку Петра Порошенка Максима Курячого, який був призначений за підтримки заступника голови Офісу президента з питань правоохоронних органів Олега Татарова, підозрюваного у хабарництві.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що справа Микитася, пов’язанного з заступником голови Офісу президента Олегом Татаровим, обросло новими деталями. Максим Микитась, обвинувачений в корупції власник компанії «Укрбуд» став жертвою пресингу з боку Татарова. За допомогою зв’язків в Нацполіціі Татарів намагався залякувати Микитася.