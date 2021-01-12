Взяточника назначили и. о. начальника Офиса крупных налогоплательщиков

Лебедко. Фото: Цензор.нет

https://racurs.ua/n148929-vzyatochnika-naznachili-i-o-nachalnika-ofisa-krupnyh-nalogoplatelschikov.html

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Сергей Лебедко, которого задержали с поличным при получении взятки в 66 млн грн в 2017 году, назначали на должность исполняющего обязанности начальника Офиса крупных налогоплательщиков в то время, когда суд по делу о взяточничестве все еще продолжается.

18 января состоится новое заседание. Об этом сообщает «Цензор. НЕТ».

Отметим, что после скандала со взяткой Лебедко был уволен с должности, а против его начальника главы ГФС Романа Насирова Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) открыло уголовное дело.

Как сообщают СМИ, назначение Лебедко связано с новым начальником налоговой милиции Вадимом Мельником — бывшим помощником экс-депутата Блока Петра Порошенка Максима Курячего, который был назначен при поддержке заместителя главы Офиса президента по вопросам правоохранительных органов Олега Татарова, подозреваемого во взяточничестве.

Напомним, ранее мы сообщали, что дело Микитася, связанное с заместителем главы Офиса президента Олегом Татаровым, обросло новыми деталями. Максим Микитась, обвиняемый в коррупции владелец компании «Укрбуд» стал жертвой прессинга со стороны Татарова. При помощи связей в Нацполиции Татаров пытался запугивать Микитася.