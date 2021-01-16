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Ракурс
Лідером правлячої партії Німеччини став прибічник Росії. Фото:

Лідером правлячої партії Німеччини став прибічник Росії

16 січ 2021, 15:41
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Головою правлячої партії Німеччини — «Християнсько-демократичного союзу» став проросійський чиновник.

Політсилу Ангели Меркель ХДС очолив глава уряду землі Північний Рейн-Вестфалія 59-річний Армін Лашет. Він отримав 521 голос, а його суперник — корпоративний юрист, 65-річний Фрідріх Мерц — 466 голосів. Таке рішення прийняли на з’їзді партії, повідомляє DW.

Лашет поведе блок ХДС/ХСС на вибори, які заплановані на вересень 2021 року. За підсумками виборів він може зайняти посаду канцлера ФРН.


Новий лідер «Християнсько-демократичного союзу» відомий своєю проросійською позицією. Зокрема, він виступає за завершення будівництва газопроводу «Північний потік-2», навіть після скандалу з отруєнням російського опозиціонера Олексія Навального.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський запросив канцлера Німеччини Ангелу Меркель на святкування 30-річчя Незалежності України, яке відбудеться у 2021 році. Ця поїздка може стати останнім візитом Ангели Меркель в Україну у ролі канцлера Німеччини.


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