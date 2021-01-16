Лидером правящей партии Германии стал сторонник России. Фото:

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Председателем правящей партии Германии — «Христианско-демократического союза» стал пророссийский чиновник.

Политсилу Ангелы Меркель ХДС возглавил глава правительства земли Северный Рейн-Вестфалия 59-летний Армин Лашет. Он получил 521 голос, а его соперник — корпоративный юрист, 65-летний Фридрих Мерц — 466 голосов. Такое решение приняли на съезде партии, сообщает DW.

Лашет поведет блок ХДС/ХСС на выборы, которые запланированы на сентябрь 2021 года. По итогам выборов он может занять пост канцлера ФРГ.

Новый лидер «Христианско-демократического союза» известен своей пророссийской позицией. В частности, он выступает за завершение строительства газопровода «Северный поток-2», даже после скандала с отравлением российского оппозиционера Алексея Навального.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский пригласил канцлера Германии Ангелу Меркель на празднование 30-летия Независимости Украины, которое состоится в 2021 году. Эта поездка может стать последним визитом Ангелы Меркель в Украину в роли канцлера Германии.