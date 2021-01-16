Погода в Украине. Фото: Вгору

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Погода в Украине 17 января будет облачной, а в ряде западных и восточных областей обещают снег. Осадки в виде дождя прогнозируют в Крыму.

В ближайшие сутки на реках бассейнов Днестра и Западного Буга ожидается усиление льдообразования, интенсивное образование шуги, местами установление ледостава. А на Каневском, Кременчугском, Каменском, Днепровском и Каховском водохранилищах ожидается появление ледостава и ледохода. Температура воздуха ночью ожидается 4−24° мороза, а днем столбики термометров покажут 4−16° мороза. Об этом сообщает Гидрометцентр Украины.

Погода в Киеве 17 января ожидается без осадков. Ночью температуру воздуха прогнозируют 18−20° мороза, а днем —13−15° ниже нуля.

Погода в Харькове в ближайшие сутки будет малооблачной. Температурные показатели следующие — ночью прогнозируют 20−22° с отметкой минус, а днем 12−14° мороза.

Погода в Одессе в ближайшие сутки будет тоже морозной. Температурные показатели следующие — ночью ожидается 7−9° мороза, а днем обещают 11−13° мороза.

Погода во Львове завтра будет со снегом. Столбики термометров ночью покажут 10−12° мороза, а днем обещают 6−8° ниже нуля.

Погода в Карпатах 17 января будет облачная, возможен снег. Температура воздуха ночью от 1° тепла до 5° мороза, а днем от 1° мороза до 4° тепла по Цельсию.

Геомагнитная обстановка в Украине 17 января прогнозируется относительно спокойная. В течение суток возможны небольшие возмущения.

Напомним, в Кабинете министров Украины заявляли, что из-за ухудшения погоды и наступления морозов в Украине развернут сеть пунктов обогрева. В регионах с интенсивными осадками на сложных участках дорог будет работать снегоочистительная и посыпочная техника.