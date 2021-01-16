Кернес. Фото: РБК Украина

https://racurs.ua/n149087-nezakonnoe-obyavlenie-kernesa-merom-rassleduut-v-policii-dokument.html

Ракурс

Смерть Геннадия Кернеса, скандального мэра Харькова, разлучила его с многолетним постом. В то же время Харьковская областная прокуратура открыла производство в отношении главы Харьковской ТИК Ольги Мозговой, которая объявила избранным мэром Кернеса без повторного принесения им присяги.

Об этом сообщила депутат Харьковского городского совета Алина Мустафаева на своей странице в Facebook.



По ее словам, Харьковская областная прокуратура по его обращению возбудила дело против главы Харьковской ТИК Ольги Мозговой, поскольку именно она объявила, что Геннадий Кернес не должен повторно принимать присягу.

Также депутат опубликовала ответ прокуратуры на ее обращение. Там сообщается, что уголовное производство открыто 11 января по ч.1 ст. 367 Уголовного кодекса Украины (Служебная халатность).



Наказание по этой статье предусматривает штраф от 50 до 150 необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительных работ на срок до двух лет, или ограничение свободы на срок до трех лет, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Напомним, ранее мы сообщали, что полиция Харькова проверяет подлинность электронной подписи Геннадия Кернеса. Правоохранители открыли уголовное производство по обращению депутата горсовета со «Слуги народа» Алины Мустафаевой. Политик утверждает, что Игоря Терехова избрали секретарем горсовета из-за нарушения законодательства, а именно — подделки подписи городского головы Геннадия Кернеса в соответствующем представлении.