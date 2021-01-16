iPhone. Фото: Istock

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iPhone, известная марка смартфонов и аксессуаров к ним, уже не является гарантом качества. Оказалось, что использование популярного зарядного устройства для iPhone может привести к пожару.

Производитель аксессуаров для смартфонов отзывает свою модель из продажи. Об этом сообщается на сайте производителя дефектного аксессуара Belkin.

Компания заявила, что беспроводное зарядное устройство Belkin Portable Wireless Charger+ Stand Special Edition, имеющее артикул WIZ003 имеет дефект, который может привести к перегреву зарядного устройства, удару электрическим током и пожару.





На данный момент сообщений повреждении имущества и травмах, вызванных эксплуатацией опасного гаджета пока не поступало. Однако производитель все равно рекомендует владельцам зарядного устройства отключить его от сети и связаться с представителями компании. Там обещают оформить возврат товара, и вернуть деньги.

Отметим, что Belkin является одним из главных производителей зарядных аксессуаров для iPhone. На сайте Apple дефективного зарядного устройства не было обнаружено. Однако в американском интернет-магазине компании можно приобрести похожее устройство от Belkin за 60 долл.

Напомним, ранее мы сообщали, что Apple, американская компания по производству компьютерной техники и персональных гаджетов, начала тестировать гибкие iPhone.

Такие смартфоны могут быть представлены уже в 2021 или 2022 году. Также инсайдеры пишут, что смартфон могут представить еще до Нового года. В настоящее время китайские поставщики Apple, включая Foxconn и New Nikko, отправляют примеры гибких iPhone в офис компании в Купертино.