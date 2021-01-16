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Ракурс
Коронавирус в Киеве. Фото: Istock

Количество госпитализаций больных коронавирусом возросло в Киеве (КАРТА)

16 янв 2021, 13:08
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Коронавирус в Киеве продолжает распространяться. За минувшие сутки заболевание подтвердили у 821 человека, в том числе у 21 ребенка и 29 медиков. Всего подтверждено 121 тыс. 903 случая инфицирования в Киеве. Сейчас в столице 72 тыс. 444 активных больных.

За сутки умерли 14 пациентов, всего с начала пандемии в Киеве от болезни умерли 2 тыс. 175 киевлян. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Telegram-канале.

За сутки в Киеве заболели:

  • 484 женщины в возрасте от 18 до 99 лет;
  • 316 мужчин в возрасте от 18 до 85 лет;
  • десять девочек от одного до 17 лет и 11 мальчиков от пяти месяцев до 17 лет.

В больницы за сутки госпитализировали 68 пациентов, остальные больные находится на самоизоляции под контролем врачей. Наибольшее количество случаев заболевания обнаружили за минувшие сутки в следующих районах:


  • Дарницком районе — 151;
  • Деснянском районе −119;
  • Днепровском районе — 109.

Выздоровели за минувшие сутки 935 человек. Всего коронавирус преодолели 47 тыс. 284 жителя Киева.

Коронавирус в Киеве. Карта: пресс-служба КличкоНапомним, ранее мы сообщали, что тест на коронавирус, который дает мгновенный результат, разработал израильский стартап Scentech Medical. Он представил свою уникальную разработку, которая обнаруживает COVID-19 при дыхании. В испытаниях теста приняли участие 784 добровольцев, которые дышали в трубочку в течение 10 секунд, и получали мгновенный результат.

Источник: Ракурс


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