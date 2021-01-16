Коронавирус в Киеве. Фото: Istock

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Коронавирус в Киеве продолжает распространяться. За минувшие сутки заболевание подтвердили у 821 человека, в том числе у 21 ребенка и 29 медиков. Всего подтверждено 121 тыс. 903 случая инфицирования в Киеве. Сейчас в столице 72 тыс. 444 активных больных.

За сутки умерли 14 пациентов, всего с начала пандемии в Киеве от болезни умерли 2 тыс. 175 киевлян. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Telegram-канале.

За сутки в Киеве заболели:

484 женщины в возрасте от 18 до 99 лет;

316 мужчин в возрасте от 18 до 85 лет;

десять девочек от одного до 17 лет и 11 мальчиков от пяти месяцев до 17 лет.

В больницы за сутки госпитализировали 68 пациентов, остальные больные находится на самоизоляции под контролем врачей. Наибольшее количество случаев заболевания обнаружили за минувшие сутки в следующих районах:

Дарницком районе — 151;

Деснянском районе −119;

Днепровском районе — 109.

Выздоровели за минувшие сутки 935 человек. Всего коронавирус преодолели 47 тыс. 284 жителя Киева.

Напомним, ранее мы сообщали, что тест на коронавирус, который дает мгновенный результат, разработал израильский стартап Scentech Medical. Он представил свою уникальную разработку, которая обнаруживает COVID-19 при дыхании. В испытаниях теста приняли участие 784 добровольцев, которые дышали в трубочку в течение 10 секунд, и получали мгновенный результат.