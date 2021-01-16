Alyona Alyona. Фото: Esquire

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Ракурс

Alyona Alyona, известная украинская рэперша, стала лауреатом премии ЕС в области популярной современной музыки. Исполнительница также получила наибольшее количество голосов в дополнительной номинации премии — Public Choice Award.

Премия определяет новых артистов, представляющих современное звучание Европы. Об этом сообщает Министерство культуры и информационной политики.

Украинская певица Alyona Alyona на фестивале Eurosonic Noorderslag (ESNS) стала лауреатом премии Music Moves Europe Talent Awards 2021 — ежегодной награды ЕС в сфере популярной современной музыки, — сообщает пресс-служба Минкульта.

Главный месседж премии — объединять и продвигать европейскую культуру. Тысячи претендентов на номинацию прилагают усилия для того, чтобы продемонстрировать свое творчество перед широкой общественностью. Из них всего лишь 16 становятся лауреатами, а награду получают восемь. И один — приз зрительских симпатий.

Сама исполнительница очень обрадовалась тому, что имела возможность представить страну на большую аудиторию.

Мне очень приятно, что организаторы учли мою кандидатуру, ведь это позволило не только познакомиться с признанными исполнителями, но и в очередной раз представить нашу страну на большую аудиторию. На фотографии вы можете увидеть тех артистов, которых можно рассмотреть для пополнения в свою музыкальную подборку, они действительно крутые. Для меня честь просто быть среди номинантов. Честь — представлять Украину за рубежом. Честь — получить эту награду и награду зрительских симпатий, — написала исполнительница.

Напомним, ранее мы сообщали, что Alyona Alyona решила начать худеть, когда ей исполнилось 29 лет. Звезда призналась, что ее вес составляет 127 кг, поэтому артистка поставила себе цель сбросить 29 кг за год.