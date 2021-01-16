Кабмин выделил дополнительные средства на «карантинные» 8 тыс. грн для бизнеса

Выплаты. Фото: Слово и дело

https://racurs.ua/n149083-kabmin-vydelil-dopolnitelnye-sredstva-na-karantinnye-8-tys-grn-dlya-biznesa.html

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Карантинные выплаты, которые правительство пообещало предпринимателям во время действия локдауна в Украине, продолжают выплачивать. Кабинет Министров Украины выделил деньги, чтобы завершить выплату единовременного пособия ФОПам во время карантина.

На это направили 201 млн грн из специального фонда госбюджета. Об этом говорится в постановлении правительства от 13 января 2021 года, которое опубликовала пресс-служба Кабмина.

Сообщается, что средства передадутся Министерству социальной политики, а ведомство уже распределит деньги для оказания помощи застрахованным лицам, которые могут потерять основной доход из-за введения карантина в Украине.

Отметим, что за денежной помощью на время карантина обратились 480 тыс. человек, однако в Министерстве экономики сообщают, что таких обращений могло быть 712 тыс. Сейчас украинцы уже получили 3,6 млрд грн выплат.

Напомним, ранее мы сообщали, что карантинные выплаты в виде 8 тыс. грн от государства получили уже полмиллиона украинцев. В то же время 200 тыс. украинцев не обратились за компенсацией. В общем украинцам было перечислено 3,64 млрд грн.

Сообщается, что завершение выплат для всех состоится в ближайшие дни. Премьер рассказал, что благодаря инструментам по финансированию частичной безработицы удалось сохранить более 500 тыс. рабочих мест.