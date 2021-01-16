Додаткові кошти на «карантинні» 8 тис. грн для бізнесу виділив уряд

Виплати. Фото: Слово и діло

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Карантинні виплати, які уряд пообіцяв підприємцям під час дії локдауну в Україні, продовжують виплачувати. Кабінет Міністрів України виділив гроші, аби завершити надання одноразової допомоги ФОПам під час карантину.

На це спрямували 201 млн грн зі спеціального фонду держбюджету. Про це йдеться у постанові уряду від 13 січня 2021 року, яку опублікувала прес-служба Кабміну.

Повідомляється, що кошти передадуться Міністерству соціальної політики, а відомство вже розподілить гроші для надання допомоги застрахованим особам, які можуть втратити основні доходи через запровадження карантинних обмежень в Україні.

Зауважимо, що по грошову допомогу на час карантину звернулись 480 тис. осіб, проте у Міністерстві економіки повідомляють, що таких звернень могло бути 712 тис. Наразі українці вже отримали 3,6 млрд грн виплат.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що карантинні виплати у вигляді 8 тис. грн від держави отримали вже півмільйона українців. Натомість близько 200 тис. українців не звернулися за компенсацією. Загалом українцям було перераховано 3,64 млрд грн.

Повідомляється, що завершення виплат для всіх відбудеться найближчими днями. Прем'єр розповів, що завдяки інструментам щодо фінансування часткового безробіття вдалося зберегти понад 500 тис. робочих місць.