Скільки українців отримали карантинні 8 тис. грн, розповів Шмигаль

Шмигаль. Фото: Українська правда

https://racurs.ua/ua/n148734-skilky-ukrayinciv-otrymaly-karantynni-8-tys-grn-rozpoviv-shmygal.html

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Карантинні виплати у вигляді 8 тис. грн від держави отримали вже півмільйона українців. Натомість близько 200 тис. українців не звернулися за компенсацією.

Загалом українцям було перераховано 3,64 млрд грн. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час наради.

Повідомляється, що завершення виплат для всіх відбудеться найближчими днями. Прем'єр розповів, що завдяки інструментам щодо фінансування часткового безробіття вдалося зберегти понад 500 тис. робочих місць.

Тільки остання програма — компенсація до 8 тис. грн на кожного робітника, чий робочий час скорочено, охопила майже 160 тис. працівників, — розповів Шмигаль.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що ФОПи та наймані працівники почали отримувати по 8 тис. грн матеріальної допомоги. Станом на 23 грудня «карантинні» виплати було нараховано на 280 тис. 346 заяв, загальна сума яких сягнула 2 млн 242 тис. 768 грн. Допомогу отримують наймані працівники юридичних осіб або ФОПів, ФОПи, якщо їхній основний КВЕД належить до тих, щодо яких вживають карантинні обмеження.