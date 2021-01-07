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Ракурс
Шмыгаль. Фото: Украинская правда

Сколько украинцев получили карантинные 8 тыс. грн, рассказал Шмыгаль

7 янв 2021, 16:28
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Карантинные выплаты в виде 8 тыс. грн от государства получили уже полмиллиона украинцев. В то же время около 200 тыс. украинцев не обратились за компенсацией.

В общем украинцам было перечислено 3,64 млрд грн. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль во время совещания.

Сообщается, что завершение выплат для всех состоится в ближайшие дни. Премьер рассказал, что благодаря инструментам по финансированию частичной безработицы удалось сохранить более 500 тыс. рабочих мест.


Только последняя программа — компенсация до 8 тыс. грн на каждого работника, чье рабочее время сократилось, охватило почти 160 тыс. работников, — рассказал Шмыгаль.

Напомним, ранее мы сообщали, что ФОПы и наемные работники стали получать по 8 тыс. грн материальной помощи. По состоянию на 23 декабря карантинные выплаты были начислены на 280 тыс. 346 заявлений, общая сумма которых составила 2 млн 242 тыс. 768 грн. Помощь получают наемные работники юридических лиц или ФЛП, ФОПы, если их основной КВЭД относится к тем, по которым установлен карантин.

Источник: Ракурс


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