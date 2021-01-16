Alyona Alyona. Фото: Esquire

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Ракурс

Alyona Alyona, відома українська реперка, стала лауреатом премії ЄС у сфері популярної сучасної музики. Виконавиця також дістала найбільшу кількість голосів у додатковій номінації премії — Public Choice Award.

Премія визначає нових артистів, які представляють сучасне звучання Європи. Про це повідомляє Міністерство культури та інформаційної політики.

Українська співачка Alyona Alyona на фестивалі Eurosonic Noorderslag (ESNS) стала лауреаткою премії Music Moves Europe Talent Awards 2021 — щорічної нагороди ЄС у сфері популярної сучасної музики, — повідомляє прес-служба Мінкульту.

Головний меседж премії — об'єднувати та просувати європейську культуру. Тисячі претендентів на номінацію докладають зусилля для того, щоб продемонструвати свою творчість перед широким загалом. З них всього лише 16 стають номінантами. Нагороду отримують 8. І один — приз глядацьких симпатій.

Сама виконавиця дуже зраділа тому, що мала можливість представити країну на більшу аудиторію.

Мені надзвичайно приємно, що організатори врахували мою кандидатуру, адже це дало змогу не тільки познайомитись з визнаними виконавцями, але й вкотре представити нашу країну на велику аудиторію. На світлині ви можете побачити тих артистів, яких можна розглянути для поповнення у свою музичну добірку, вони справді круті. Для мене честь просто бути серед номінантів. Честь — представляти Україну там. Честь — отримати цю нагороду та нагороду глядацьких симпатій, — написала реперка.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Alyona Alyona вирішила почати худнути півтора місяця тому, коли їй виповнилося 29 років. Зірка зізналася, що її вага становить 127 кг, тому артистка поставила собі за мету скинути 29 кг за рік.