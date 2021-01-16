Коронавірус у Києві. Фото: Istock

https://racurs.ua/ua/n149085-kilkist-gospitalizaciy-infikovanyh-koronavirusom-zrosla-u-kyievi-karta.html

Ракурс

Коронавірус у Києві продовжує розповсюджуватися. За минулу добу захворювання підтвердили у 821 особи, у тому числі у 21 дитини та 29 медиків. Всього підтверджено 121 тис. 903 випадки інфікування у Києві. Наразі в столиці 72 тис. 444 активних хворих.

За добу померли 14 пацієнтів, всього від початку пандемії у Києві від хвороби померли 2 тис. 175 киян. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко у Telegram-каналі.

За добу у Києві захворіли:

484 жінки віком від 18 до 99 років;

316 чоловіків віком від 18 до 85 рокiв;

десять дівчаток від одного до 17 років та 11 хлопчиків від п’яти місяців до 17 років.

До лікарень за добу госпіталізували 68 пацієнтів, решта хворих перебуває на самоізоляції під контролем лікарів. Найбільшу кількість випадків захворювання виявили за минулу добу у таких районах:

Дарницькому районі — 151;

Деснянському районі —119;

Дніпровському районі — 109.

Одужали за минулу добу 935 людей. Всього коронавірус подолали 47 тис. 284 мешканці Києва.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що тест на коронавірус, який дає миттєвий результат, розробив ізраїльський стартап Scentech Medical. Він представив свою унікальну розробку, яка виявляє COVID-19 при диханні. У випробуваннях тесту взяли участь 784 добровольців, які дихали в трубочку протягом 10 секунд, і отримували миттєвий результат.