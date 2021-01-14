Імунітет від коронавірусу у перехворілих зберігається впродовж п’яти місяців

Імунітет. Фото: Istock

https://racurs.ua/ua/n149022-imunitet-vid-koronavirusu-dlya-perehvorilyh-zberigaietsya-vprodovj-p-yaty-misyaciv.html

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Імунітет від коронавірусу впродовж п’яти місяців зберігатиметься у більшості людей, що перехворіли на COVID-19.

Людина, що перехворіла на інфекцію, має знижений ризик повторного зараження на 83%. Про це йдеться у дослідженні, проведеному експертами Центру громадського здоров’я Великої Британії.

Повідомляється, що попри такі прогнози, деякі люди здатні повторно заразитися та поширювати вірус. Тому науковці наголошують, що дотримання протиепідеміологічних заходів обов’язкове для всіх, незалежно від того, перенесла людина коронавірус чи ні.

Зауважимо, що професор Сьюзен Хопкінс, яка керувала дослідженням, заявила, що результати обнадійливі, адже імунітет зберігається довше, ніж повідомлялося раніше, однак захист, який отримують перехворілі — не абсолютний.

Це означає, що навіть якщо у вас вже була хвороба, і ви захищені, ви можете бути впевнені, що у вашому випадку малоймовірне важке повторне протікання інфекції. Але все ще існує ризик того, що ви можете заразитися інфекцією та передати іншим. Зараз, як ніколи, життєво важливо, щоб ми всі залишалися вдома, щоб захистити медиків та врятувати життя, — додала вона.

Дослідження проводилося з 3 червня по листопад 2020 року. Майже 21 тис. медичних працівників у Великій Британії регулярно проходили тестування на коронавірус, а також перевірку на те, чи хворіли вони раніше.

Тести показали, що з тих, у кого не було антитіл до вірусу, та, можливо, ніколи не було, у 318 розвинулися потенційні нові інфекції протягом цього проміжку часу. Але серед 6 тис. 614 осіб з антитілами цей показник становив лише 44.

Наразі дослідження продовжиться на наступні 12 місяців для того, щоб побачити, скільки триває імунітет. Вони також уважно вивчатимуть випадки з новим штамом, який не був широко поширений на момент першого аналізу, та спостерігатимуть за імунітетом учасників, які отримають вакцину.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що імунітет до коронавірусу тримається від п’яти до семи місяців, впевнений професор з США Янко Ніколіч-Жуґіч. Імунолог розповів, що наразі досліджують тих, хто перехворів 12 місяців тому, аби перевірити, чи тримається імунітет протягом року. У деяких пацієнтів антитіла вдасться виявити приблизно на 5−7 день після інфікування.