Імунітет до коронавірусу. Фото: Depositphotos

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Ракурс

Імунітет до коронавірусу тримається від п’яти до семи місяців, впевнений професор зі США Янко Ніколіч-Жуґіч.

Чому дані його дослідження розходяться з думками інших вчених, імунолог розповів в інтерв’ю для «Української правди».

Є дві причини. Одна з них — ми не можемо зараз сказати: «Антитіла триматимуться шість років». Просто тому, що в нас немає тих, хто перехворів би саме цим вірусом шість років тому і чий імунітет ми б дослідили, — пояснює він.

Імунолог розповів, що наразі досліджують тих, хто перехворів 12 місяців тому, аби перевірити, чи тримається імунітет протягом року.

Тобто, припускаємо щось — і отримуємо підтвердження або спростування цього припущення. Друга причина в тому, що замір антитіл можна проводити на різних фазах перебігу хвороби після інфікування. Порівнювати їх — помилка, — стверджує Ніколіч-Жугіч.

У деяких пацієнтів антитіла вдасться виявити приблизно на 5−7 день після інфікування.

Коли всередину проникають «чужі», організм намагається виставити першу лінію оборони якомога швидше. У цей момент не варто шукати антитіла. Вони — останні, хто приходить на поле бою, — розповідає імунолог.

Якщо тест якісний, на 14 день після інфікування антитіла можна виміряти уже в усіх без винятку. На цей момент більша частина роботи організму в боротьбі з вірусом виконана.

Антитіла першої фази живуть недовго. Їхнє коротке життя йде на те, аби тимчасово зупинити наступ вірусу і полегшити відновлення організму.

Починаючи з 4−6 і до 8−12 тижнів кількість цих антитіл знижується. Це означає, що пік ранньої реакції організму йде на спад.

У цьому немає нічого нового, це передбачувано, бо вивчалося десятиліттями. Нас, вчених, дратувало, що люди інтерпретують це як втрату імунітету. Якби на першій хвилі все завершувалося, ми б справді виявилися беззахисними перед вірусом. Але ж на підході друга хвиля захисту, — каже імунолог.



Нагадаємо, вчені дослідили, що в 76% відсотків хворих на COVID-19 через шість місяців після початку захворювання зберігається принаймні один із симптомів.

У 63% учасників дослідження збереглася втома або м’язова слабкість, причому пацієнти також часто відчували труднощі зі сном (26%). Тривога або депресія були зареєстровані серед 23% пацієнтів.