Иммунитет к COVID-19. Фото: Depositphotos

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Ракурс

Иммунитет к коронавирусу держится от пяти до семи месяцев, уверен профессор из США Янко Николич-Жугич.

Почему данные его исследования расходятся с мнениями других ученых, иммунолог рассказал в интервью для «Украинской правды».

Есть две причины. Одна из них — мы не можем сейчас сказать: «Антитела держаться шесть лет». Просто потому, что у нас нет тех, кто переболел бы именно этим вирусом шесть лет назад и чей иммунитет мы бы исследовали, — объясняет он.

Иммунолог рассказал, что сейчас исследуют тех, кто переболел 12 месяцев назад, чтобы проверить, держится ли иммунитет в течение года.

То есть, предполагаем что-то — и получаем подтверждение или опровержение этого предположения. Вторая причина в том, что замер антител можно проводить на разных фазах течения болезни после инфицирования. Сравнивать их — ошибка, — утверждает Николич-Жугич.

У некоторых пациентов антитела удастся обнаружить примерно на 5−7 день после инфицирования.

Когда внутрь проникают «чужие», организм пытается выставить первую линию обороны как можно быстрее. В этот момент не стоит искать антитела. Они — последние, кто приходит на поле боя, — рассказывает иммунолог.

Если тест качественный, на 14 день после инфицирования антитела можно измерить уже во всех без исключения. На данный момент большая часть работы организма в борьбе с вирусом выполнена.

Антитела первой фазы живут недолго. Их короткая жизнь уходит на то, чтобы временно остановить наступление вируса и облегчить восстановление организма.

Начиная с 4−6 и до 8−12 недель количество этих антител снижается. Это означает, что пик ранней реакции организма идет на спад.

В этом нет ничего нового, это предсказуемо, потому что изучалось десятилетиями. Нас, ученых, раздражало, что люди интерпретируют это как потерю иммунитета. Если бы на первой волны все завершалось, мы бы действительно оказались беззащитными перед вирусом. Но на подходе вторая волна защиты, — говорит иммунолог.



Напомним, ученые исследовали, что в 76% процентов больных COVID-19 спустя шесть месяцев после начала заболевания сохраняется по крайней мере один из симптомов.

У 63% участников исследования сохранилась усталость или мышечная слабость, причем пациенты также часто испытывали трудности со сном (26%). Тревога или депрессия были зарегистрированы среди 23% пациентов.