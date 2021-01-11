Байден и Яценюк. Фото: ТАСС

https://racurs.ua/n148873-yacenuk-prokommentiroval-informaciu-o-pokupke-bileta-na-inauguraciu-baydena.html

Ракурс

Арсений Яценюк, бывший премьер-министр Украины, отрицает, что купил билет на инаугурацию президента Соединенных Штатов Америки Джозефа Байдена.

Некоторые СМИ сообщили, что за билет на инаугурацию Байдена он заплатил 400 тыс. долл. За эту сумму Яценюк якобы получил право на снимок с президентом США. Такую информацию бывший премьер 11 января опроверг на собственной странице в Facebook.

Сегодня, проспавшись после праздников, с понедельника на работу вышли провокаторы и сразу же криворуко родили очередной бред. В помойных ТГ-каналах появилось сообщение: «Арсений Яценюк купил билет за 400 тыс. долл. на инаугурацию Байдена». И еще какие-то подробности о фотографии с новоизбранным президентом США. Слабенький фейк. Хотя могли бы добавить, что средства заплачены с «первого миллиарда», отпразднованного на «24 виллах в Майами» на деньги с «стены», которая построена из «убитых в Чечне россиян», — говорится в сообщении политика.

Как известно, инаугурация новоизбранного американского президента Джозефа Байдена запланирована на 20 января. Пока неизвестно, будет ли приглашен на событие президент Украины Владимир Зеленский.

Напомним, избранный президент США Джо Байден прокомментировал заявление действующего главы государства Дональда Трампа, который заверил, что не будет присутствовать на церемонии инаугурации своего преемника.