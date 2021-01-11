Ляшко рассказал, как его использовали аферисты

https://racurs.ua/n148872-lyashko-rasskazal-kak-ego-ispolzovali-aferisty.html

Ракурс

Виктор Ляшко, главный санитарный врач Украины, 11 января обнародовал предупреждение о мошенниках, которые от его имени просят деньги.

Получил информацию о том, что от моего имени и от имени работников приемной главного санврача звонят мошенники и рассказывают о том, что я оказался в затруднительном положении и просят перечислить значительную сумму средств на счет, — сообщил Ляшко в Фейсбук.

По его словам, потом «жертвам» звонит «фейковый Ляшко» с подставного Телеграм-канала, где размещено фото Виктора Ляшко.

Аферист говорит от моего имени и просит срочно помочь деньгами. Официально сообщаю, что это — мошенничество, — заверил главный санврач.



Он также добавил, что никому с подобными просьбами не обращался, и призвал не перечислять средства на счета аферистов.

Напомним, в декабре в Украине появился новый вид финансового мошенничества — аферисты под видом частной исполнительной службы присваивают деньги украинском, размещенные на банковских счетах.