Ляшко розповів, як його використали шахраї

https://racurs.ua/ua/n148872-lyashko-rozpoviv-yak-yogo-vykorystaly-shahrayi.html

Ракурс

Віктор Ляшко, головний санітарний лікар України, 11 січня оприлюднив попередження про шахраїв, які від його імені просять гроші.

Отримав інформацію про те, що від мого імені та від імені працівників приймальні головного санлікаря телефонують шахраї та розповідають, про те, що я опинився у скрутному становищі і просять перерахувати значну суму коштів на рахунок, — розповів Ляшко у Фейсбук.

За його словами, потім «жертвам» телефонує «фейковий Ляшко» з підставного Телеграм-каналу, на якому розміщено фото Віктора Ляшка.

Аферист розмовляє від мого імені та просить терміново допомогти грошима. Офіційно повідомляю, що це шахрайство, — запевнив головний санлікар.



Він також додав, що нікому з подібними проханнями не телефонував та закликав у жодному випадку не перераховувати кошти на рахунки аферистів.

Нагадаємо, у грудні в Україні з’явився новий вид фінансового шахрайства — аферисти під виглядом приватної виконавчої служби присвоюють гроші українців, розміщені на банківських рахунках.