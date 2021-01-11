Влада гаситиме «тарифну пожежу» — «слуги» анонсували спільну нараду з Кабміном

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Підвищення комунальних тарифів стане предметом обговорення наради, на яку запросять керівників провладної фракції «Слуга народу», представників Кабінету міністрів і Офісу президента.

Голова фракції СН в Раді Давид Арахамія 11 січня повідомив, що депутати готують «план антикризових заходів для вирішення проблем, які можуть виникнути через підвищення тарифів».

Його напрацюють і оприлюднять найближчими днями. У вівторок, 12 січня, запланована нарада з прем'єром Денисом Шмигалем, в. о. міністра енергетики Юрієм Вітренком, представниками Офісу президента.

Якщо потрібні будуть швидкі рішення — ми готові їх ухвалювати в будь-який час. Зараз маємо розібратися з тим, що відбулося, наскільки обґрунтоване підвищення і як у цій ситуації захистити людей, — заявив Арахамія.

Питанням тарифів сьогодні перейнявся і президент України. Зеленський доручив уряду «терміново розв’язати питання з тарифами на газ для населення». Як повідомила прес-служба глави держави, відповідна енергетична нарада під головуванням Зеленського відбулася в Офісі президента.

На нараді повідомлено, що Кабінет міністрів готує «системні рішення щодо вибудовування балансу на енергетичному ринку», а в.о. віце-прем'єр-міністра Юрій Вітренко представив попередній план із суттєвого зниження тарифів на газ та встановлення ціни, яка «була б справедливою з точки зору споживача».

Банкова повідомила, що рішення, які обговорювалися на енергетичній нараді, передбачають також «збереження макрофінансової стабільності, розвиток чесної конкуренції на ринку та допоможуть уникнути фінансового дисбалансу».

Нагадаємо, що останніми днями в регіонах відбулися акції протесту — люди перекривають дороги з вимогою повернути тарифи на газ та його транспортування у колишні межі.

З 1 січня в Україні зросли також тарифи на тепло та електроенергію. Також у 2021 році українці платитимуть більше за постачання газу. На сайті НКРЕКП повідомляють, що нові тарифи на транспортування палива — економічно обґрунтовані, бо під час обрахунку врахували необхідність компенсації недоотриманої виручки у 2015−2019 роках.