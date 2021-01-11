Кулеба. Фото: Википедия

https://racurs.ua/ua/n148870-kuleba-dotepno-vidpoviv-prezydentu-chehiyi-na-zayavu-pro-shojist-kapitoliu-z-maydanom.html

Ракурс

Дмитро Кулеба, очільник українського Міністерства закордонних справ, дотепно відповів на заяву проросійського президента Чехії Мілоша Земана про те, що штурм Капітолію подібний до Майдану, який відбувався в Україні.

Міністр закордонних справ заявив, що Земана можна так само порівняти з Вацлавом Гавелом, який теж був президентом Чехії, але у нього з Земаном немає нічого спільного. Про це очільник МЗС заявив у своєму Twitter.

Зауважимо, що до цього штурм Капітолію у Вашингтоні порівняв із Майданом президент Чехії Мілош Земан. Він заявив, що йому не подобаються насильницькі революції і як приклад навів Майдан 2013−14 років в Україні та штурм Капітолію у Вашингтоні 7 січня.

Земан звинуватив у подіях у Вашингтоні Дональда Трампа, який відмовився визнавати результати виборів і кинув тисячі людей в бій перед Капітолієм.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що колишній губернатор Каліфорнії, відомий голлівудський актор Арнольд Шварценеггер заявив, що події біля Капітолія 6 січня нагадують про те, що відбувалося в Австрії перед Другою світовою війною. У відеозверненні Шварценеггер засудив штурм і порівняв прихильників президента Дональда Трампа з членами нацистської партії і їх сподвижниками.