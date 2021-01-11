Список країн «червоної» зони оновило МОЗ. Фото: Associated Press

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Ракурс

Список країн «червоної» та «зеленої» зон у вівторок, 11 січня, оновила Україна.

У списку наводяться дані щодо 194 держав, які є членами Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ), зокрема, інформація про кількість активних випадків захворювання на COVID-19 на 100 тис. населення в кожній країні. Дані опублікувало Міністерство охорони здоров’я.

До «червоної» зони увійшли 78 країн, після повернення з яких потрібно пройти самоізоляцію чи здати тест на COVID-19.

Тут наразі перебувають Туреччина, Литва, Чехія, Словенія, Велика Британія, Швейцарія, США, Чорногорія, Швеція, Ізраїль, Нідерланди, Кіпр, Латвія, Угорщина, Румунія, Канада, Грузія, Росія, Білорусь, Польща, Франція, Іспанія, Німеччина, Італія та ін.

Водночас у зеленій зоні опинилися Єгипет, Фінляндія, Мальдіви, Греція, Лівія, Куба та ін.

Після повернення з країн «червоної» зони українці повинні піти на самоізоляцію із застосуванням додатку «Дій вдома». Дострокове припинення самоізоляції можливо після отримання негативного ПЛР-тесту.

Нагадаємо, очільник МОЗ Максим Степанов сказав, що в українців було достатньо часу, щоб підготуватися до локдауну і завчасно купити необхідні шкарпетки й футболки.

Станом на 11 січня в Україні коронавірус виявили у 4,2 тис. осіб. При цьому кількість тих, хто одужав за добу, більша за кількість нових хворих.