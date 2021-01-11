Список стран «красной» зоны обновил Минздрав. Фото: Associated Press

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Список стран «красной» и «зеленой» зон во вторник, 11 января, обновила Украина.

В списке приводятся данные 194 государств, которые являются членами Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в частности, информация о количестве активных случаев заболевания COVID-19 на 100 тыс. населения в каждой стране. Данные опубликовало Министерство здравоохранения.

В «красную» зону вошли 78 стран, по возвращению из которых нужно пройти самоизоляцию или сдать тест на COVID-19.

Здесь сейчас находятся Турция, Литва, Чехия, Словения, Великобритания, Швейцария, США, Черногория, Швеция, Израиль, Нидерланды, Кипр, Латвия, Венгрия, Румыния, Канада, Грузия, Россия, Беларусь, Польша, Франция, Испания, Германия, Италия и др.

В то же время в зеленой зоне оказались Египет, Финляндия, Мальдивы, Греция, Ливия, Куба и др.

Напомним, глава Минздрава Максим Степанов сказал, что у граждан было достаточно времени, чтобы подготовиться к январскому локдауну и заблаговременно купить необходимые носки и футболки.

По состоянию на 11 января в Украине коронавирус обнаружили у 4,2 тыс. человек. При этом число тех, кто выздоровел в сутки превышает число новых заболевших.