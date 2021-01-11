Взрыв в детсаду Винницы — в руках ребенка сдетонировал самодельный предмет

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Взрыв в детсаду Винницы раздался в понедельник, 11 января, около 12.20. Инцидент произошел на территории детского сада № 7. В результате чрезвычайного происшествия травмы получил один ребенок. Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа — пиротехники и спасатели осматривают детскую площадку.

По предварительной информации, дети нашли самодельное пиротехническое средство. Как пояснила заместитель начальника отдела коммуникации Нацполиции региона Ирина Добровольская, об инциденте сообщила одна из воспитательниц.

Предварительно, это что-то пиротехническое, самодельное. Дети не пострадали. Там незначительные повреждения у одного мальчика: ожоги и одежда обгорела немного. На месте там сейчас еще работает следственно-оперативная группа, криминалисты — обстоятельства устанавливаются, — отметила Добровольская.

Обошлось без госпитализации ребенка, пишет Вінниця.info.

Воспитательница рассказала родителям, что в результате взрыва была повреждена только верхняя одежда детей, а взрывчатка внешне напоминала мячик-попрыгунчик.

Дети взяли этот мячик на горку. Никто ничего не поджигал. Оно, или выпало из рук, или ведерком стукнули и оно разорвалось. Все дети здоровы. Единственное, что одежда повреждена. Ее взяли на экспертизу, чтобы установить какое именно вещество взорвалось. Это какое-то самодельное устройство. Не петарда. Оно круглое, как мячик. Выглядело, как попрыгунчик, — рассказала воспитательница.

Медики на месте осмотрели детей и малышей родители забрали домой, — отметили в детсаду.