Вибух у дитсадку Вінниці — в руках дитини детонував саморобний предмет — вибух у Вінниці

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Вибух у дитсадку Вінниці пролунав у понеділок, 11 січня, близько 12.20. Інцидент стався на території дитячого садочку № 7. Внаслідок надзвичайної події травм зазнала одна дитина. Зараз на місці працює слідчо-оперативна група — піротехніки та рятувальники оглядають дитячий майданчик.

За попередньою інформацією, діти знайшли саморобний піротехнічний засіб. Як пояснила заступниця начальника відділу комунікації Нацполіції регіону Ірина Добровольська, про інцидент повідомила одна з виховательок.

Попередньо, це щось піротехнічне, саморобне. Діти не постраждали. Там незначні ушкодження в одного хлопчика: опіки й одяг обгорів трохи. На місці там зараз ще працює слідчо-оперативна група, криміналісти — обставини встановлюються, — зазначила Добровольська.

Обійшлося без госпіталізації дитини, пише Вінниця.info.

Вихователька розповіла батькам, що внаслідок вибуху було пошкоджено лише верхній одяг дітей, а вибухівка ззовні нагадувала м’ячик-стрибунець.

Діти взяли цей м’ячик на гірку. Ніхто нічого не підпалював. Воно, чи випало з рук, чи відерцем стукнули і воно розірвалось. Всі діти цілі. Єдине, що одяг пошкоджений. Одяг взяли на експертизу щоб встановити яка саме речовина вибухнула. То якийсь саморобний пристрій. Не петарда. Воно кругленьке, як м’ячик. Виглядало, як стрибунець, — розповіла вихователька.

Медики на місці оглянули дітей і малюків батьки забрали додому, — зазначили у дитсатку.