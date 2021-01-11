Кулеба остроумно ответил президенту Чехии на заявление о сходстве Капитолия с Майданом

Кулеба. Фото: Википедия

https://racurs.ua/n148870-kuleba-ostroumno-otvetil-prezidentu-chehii-na-zayavlenie-o-shodstve-kapitoliya-s-maydanom.html

Ракурс

Дмитрий Кулеба, глава украинского Министерства иностранных дел, остроумно ответил на заявление пророссийского президента Чехии Милоша Земана о том, что штурм Капитолия был похож на Майдан, который проходил в Украине.

Министр иностранных дел заявил, что Земана можно так же сравнить с Вацлавом Гавелом, который тоже был президентом Чехии, но у него с Земаном нет ничего общего. Об этом глава МИД заявил в своем Twitter.



Отметим, что до этого штурм Капитолия в Вашингтоне сравнил с Майданом президент Чехии Милош Земан. Он заявил, что ему не нравятся насильственные революции и в качестве примера привел Майдан 2013−14 годов в Украине и штурм Капитолия в Вашингтоне 7 января.

Земан обвинил в событиях в Вашингтоне Дональда Трампа, который отказался признавать результаты выборов, и бросил тысячи людей в бой перед Капитолием.

Нпомним, ранее мы сообщали, что бывший губернатор Калифорнии, известный голливудский актер Арнольд Шварценеггер заявил, что события у Капитолия 6 января напоминают о том, что происходило в Австрии перед Второй мировой войной. В видеообращении Шварценеггер осудил штурм и сравнил сторонников президента Дональда Трампа с членами нацистской партии и их сподвижниками.