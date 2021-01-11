Байден та Яценюк. Фото: ТАСС

https://racurs.ua/ua/n148873-yacenuk-prokomentuvav-informaciu-pro-kupivlu-kvytka-na-inavguraciu-baydena.html

Ракурс

Арсеній Яценюк, колишній прем'єр-міністр України, заперечує, що купив квиток на інавгурацію президента Сполучених Штатів Америки Джозефа Байдена.

Деякі ЗМІ повідомили, що за квиток на інавгурацію Байдена він заплатив 400 тис. дол. За цю суму Яценюк нібито отримав право на знімок із президентом США. Таку інформацію колишній прем'єр 11 січня спростував на власній сторінці у Facebook.

Сьогодні, проспавшись після свят, з понеділка на роботу вийшли провокатори і відразу ж криворуко народили чергову маячню. У помийних тг-каналах з’явилося повідомлення: «Арсеній Яценюк купив білет за 400 тис. дол. на інавгурацію Байдена». І ще якісь подробиці про фотографію з новообраним президентом США. Слабенький фейк. Хоча могли б додати, що кошти заплачено з «першого мільярду», відсвяткованого на «24 віллах у Маямі» на гроші зі «Стіни», яка збудована з «вбитих у Чечні росіян», — йдеться у повідомленні політика.

Як відомо, інавгурація новообраного американського президента Джозефа Байдена запланована на 20 січня. Наразі невідомо, чи буде запрошений на подію президент України Володимир Зеленський.

Нагадаємо, обраний президент США Джо Байден прокоментував заяву чинного глави держави Дональда Трампа, котрий запевнив, що не буде присутнім на церемонії інавгурації свого наступника.