Мінфін про ціну в 6,99 грн за газ — Жодних рішень ще не ухвалено

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Ціну на газ на рівні 6,99 грн за куб. м, яку пропонує встановити Кабінет міністрів, ще не ухвалено остаточно. За словами міністра фінансів Сергія Марченка, рішення щодо зниження «газових» цін для українців наразі немає.

Рішень жодних ще не ухвалено… Найближчим часом, можливо, буде засідання уряду з цього питання, — сказав він в ефірі «Радіо НВ» 14 січня.

Також, за його словами, зараз тривають консультації з представниками Міжнародного валютного фонду, які стурбовані можливим держрегулюванням цін на газ в Україні.

Марченко зауважив, що Україна в меморандумі з МВФ взяла на себе чіткі зобов’язання щодо ринкового тарифоутворення на ринку природного газу. Перемовинами з МВФ займається тимчасово виконуючий обов’язки міністра енергетики Юрій Вітренко.

Цим займається активно в. о. міністра енергетики. Вчора в нього, до речі, був дзвінок з МВФ. Я думаю, що сьогодні також будуть проведені відповідні консультації. Тобто це перманентний процес. Він відбувається постійно. Категорично сказати, що ми вже зробили щось дуже погане поки що немає підстав, — зазначив міністр.

Чиновник додав, що уряд аргументовано пояснюватиме МВФ необхідність тимчасового повернення до держрегулювання цін на газ.

Нагадаємо, 13 січня очільник Кабміну Денис Шмигаль анонсував запровадження державного регулювання ціни на газ на період карантинних обмежень або до кінця опалювального сезону. Пропонована урядом ціна для населення — на рівні 6,99 грн за куб.м. За словами прем'єра, йдеться про 30% зниження ціни на газ.

10 січня у низці регіонів України пройшли акції протесту проти підвищення комунальних тарифів, вони продовжилися й 11 січня.