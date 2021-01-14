Держрегулювання цін на газ стурбувало МВФ

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Міжнародний валютний фонд (МВФ) стурбований можливим державним регулюванням цін на газ в Україні. Таку думку висловив міністр фінансів Сергій Марченко й наголосив, що влада намагається переконати МВФ у тимчасовості «газового» рішення уряду.

Про те, що таке рішення можливо, наші партнери знають. У них є відповідна реакція. Вони стурбовані, що ми в якійсь частині переглядаємо раніше взяті зобов’язання. Наразі питання стоїть так: переконати наших партнерів, що це може бути частиною механізму або тимчасовим рішенням, — сказав він в ефірі «Радіо НВ» 14 січня.

Міністр нагадав, що меморандум з МВФ містить зобов’язання Києва щодо встановлення ринкових цін на газ.

Уряд пояснює представникам Фонду, що ми зараз в пожежному порядку вирішуємо проблему, яка виникла, — додав міністр.



Нагадаємо, 13 січня очільник Кабміну Денис Шмигаль анонсував запровадження державного регулювання ціни на газ на період карантинних обмежень або до кінця опалювального сезону. Пропонована урядом ціна — на рівні 6,99 грн за куб.м. За словами прем'єра, йдеться про 30% зниження ціни на газ.

Зауважимо, що тарифна проблема не оминула й Верховну Раду. 13 січня голова парламенту збирав голів фракцій і груп щодо підвищення цін на комуналку.