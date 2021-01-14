Госрегулирование цен на газ обеспокоило МВФ

https://racurs.ua/n149018-gosregulirovanie-cen-na-gaz-obespokoilo-mvf.html

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Международный валютный фонд (МВФ) обеспокоен возможным государственным регулированием цен на газ в Украине. Такое мнение высказал министр финансов Сергей Марченко и подчеркнул, что власть пытается убедить МВФ в временном действии «газового» решения правительства.

О том, что такое решение возможно, наши партнеры знают. У них есть соответствующая реакция. Они обеспокоены, что мы в какой-то части пересматриваем ранее взятые обязательства. Сейчас вопрос стоит так: убедить наших партнеров, что это может быть частью механизма или временным решением, — сказал он в эфире «Радио НВ» 14 января.

Министр напомнил, что меморандум с МВФ содержит обязательства Киева по установлению рыночных цен на газ.

Правительство объясняет представителям Фонда, что мы сейчас в пожарном порядке решаем возникшую проблему, — добавил министр.



Напомним, 13 января глава Кабмина Денис Шмыгаль анонсировал введение государственного регулирования цен на газ на период карантина или до конца отопительного сезона. Предлагаемая правительством цена — на уровне 6,99 грн за куб.м. По словам премьера, речь идет о 30% снижении цены на газ.

Отметим, что тарифная проблема не обошла и Верховную Раду. 13 января председатель парламента собирал глав фракций и групп из-за повышения цен на коммуналку.