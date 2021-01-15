Тест на коронавірус. Фото: Istock

https://racurs.ua/ua/n149067-myttievyy-test-na-koronavirus-rozrobyly-izrayilski-vcheni-video.html

Ракурс

Тест на коронавірус, який дає миттєвий результат, розробив ізраїльський стартап Scentech Medical. Він представив свою унікальну розробку, яка виявляє COVID-19 при диханні.

У випробуваннях тесту взяли участь 784 добровольців, які дихали в трубочку протягом 10 секунд, і отримували миттєвий результат. Про це повідомляє The Times Of Israel.

Повідомляється, що точність тесту не поступається традиційним ПЛР-системам і дорівнює 98%. Стартап готується подати документи в Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів для ухвалення використання розробки на території США.





Розроблений тест використовує технології газової хроматографії, мас-спектрометри для виявлення частинок вірусу і прилад ReCIVA для уловлювання частинок, які потрапляють в апарат в процесі дихання.

Це дихальний тест, який дійсно змінить світ діагностики в цілому і світ COVID-19 зокрема. Як тільки ми зможемо перевірити пацієнта за 10 секунд, і переконатися, що він хворий, всі обмеження відпадуть. І це буде означати відкриття всього іншого — стадіонів, концертних залів, ресторанів. Весь світ зможе скасувати обмеження, — повідомив один з розробників пристрою доктор Ром Еліаз.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що коронавірус у світі поширюється з руйнівною швидкістю, тому вчені шукають кращі методи для швидкої діагностики інфекції. Сенегальський інститут Пастера в Дакарі розробив тест на коронавірус, який коштує всього один долар. Тест дістав назву DiaTropix, і показує результат в лічені хвилини.