Погода в Україні. Фото: flickr.com

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Ракурс

Погода в Україні 16 січня очікується переважно сонячна, сніг прогнозують лише в західних областях.

Крім того, на високогір’ї Івано-Франківської області утримується значна сніголавинна небезпека. На дорогах України обіцяють ожеледицю. Вночі буде дуже холодно — температура повітря очікується від 9° морозу до 18° морозу, а вдень стовпчики термометрів покажуть 4−13° морозу. Про це повідомив Гідрометцентр України.

Погода у Києві 16 січня очікується сонячна, без істотних опадів. Вночі температуру повітря прогнозують 15−17° морозу, а вдень — 12−14° нижче нуля.

Погода в Харкові в суботу буде теж морозною, але без опадів. Температуру повітря вночі прогнозують 13−15° із позначкою мінус, вдень 11−23° морозу.

Погодні умови в Одесі найближчої доби буде сонячна. Температурні показники наступні — вночі очікується 5−7° морозу, а вдень обіцяють 9−11° нижче нуля.

Погода у Львові завтра буде зі снігом. Стовпчики термометрів вночі покажуть 13−15° морозу, а вдень обіцяють 9−11° тепла.

Погода в Карпатах 16 січня буде хмарна, обіцяють сніг. Температура повітря вночі від 13° морозу до 17° нижче нуля, а вдень 9−11° морозу.

Геомагнітна обстановка в Україні 16 січня прогнозується відносно спокійна. Впродовж доби можливі невеликі збурення.

Раніше повідомлялося, що погода в Україні 15 січня очікується морозна, у західних, східних та центральних регіонах синоптики обіцяли сніг.