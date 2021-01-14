Погода в Україні на 15 січня. Фото: Istock

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Погода в Україні 15 січня очікується морозна, у західних, східних та центральних регіонах можливий сніг. Температура повітря вдень прогнозується нижче нуля, у Криму температура досягне позначки +4°.

Вдень стовпчики термометрів покажуть від −1° до −9°. Ночі цієї доби будуть прохолодними, очікуються заморозки. Вітер обіцяють північно-західний 5−10 м/с. Про це повідомляє Гідрометцентр України.

Погода в Києві 15 січня буде сніжною та морозною. Вночі повітря досягне −11°, а вдень температура триматиметься на рівні від −9° до −11° морозу.

Погода в Харкові у найближчу добу очікується мінусова. Можливий сніг. Вночі очікуються заморозки. Температура повітря вночі складе від −4° до −8°, а вдень стовпчики термометра застигнуть на рівні −1°.

Погодні умови в Одесі будуть морозними, опадів не прогнозується. Температура повітря вночі сягне −6° морозу, а вдень повітря прогріється до −1°.

Погода у Львові завтра прогнозується морозна, можливий невеликий снігопад. Температурні показники будуть такими: уночі −7…-9° морозу, а вдень також −7…-9° морозу.

Погода в Карпатах 15 січня прогнозується сніжна, очікуються морози. Стовпчики термометрів у темну пору доби покажуть від −7° до −9° морозу, а вдень температура сягне −6° морозу за Цельсієм.





Геомагнітна обстановка в Україні 15 січня прогнозується спокійна. Магнітні бурі не прогнозуються.





Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що прогноз погоди на січень 2021 року оприлюднив український гідрометцентр. Середня температура повітря у січні передбачається на рівні 0−4°С морозу. У південній частині України температура сягне місцями 1−3°С тепла, що на 2−2,5°С перевищує середні багаторічні значення.