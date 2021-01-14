Затори. Фото: Istock

https://racurs.ua/ua/n149026-zatory-u-kyievi-snigopad-zablokuvav-golovni-magistrali-mista-karta.html

Ракурс

Затори у Києві паралізували рух транспорту через складні погодні умови, які спричинив снігопад. Станом на 17.10 заблоковані основні магістралі міста. Затори утворилися як на правому березі столиці, так і на лівому.

Затори також утворилися на проспекті Перемоги, бульварах Тараса Шевченка та Дружби Народів, на вулицях Хрещатик, Січових Стрільців, Саксаганського, Олени Теліги, Київському шляху та Великій окружній дорозі. Про це свідчать дані онлайн-сервісу Google Maps.





Також рух транспорту паралізований на мостах — Дарницькому, Патона, Метро. На північному немає уповільнення руху. А от у сторону Лівобережжя столиці є затримка на Південному мосту.

Снігопад у столиці продовжується. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер переважно південно-західний, 5−10 м/с. Покриття на дорогах державного значення в більшості областях мокре, де останню добу випадали або йдуть опади покриття місцями засніжене, місцями ожеледиця. «Укравтодор» виконує роботи з розчистки проїзної частини доріг від снігу, здійснюється їх обробка протиожеледними матеріалами. Проїзд всіма ділянками доріг державного значення забезпечено.

Для забезпечення проїзду дорогами державного значення дорожніми організаціями задіяно в роботі 1 тис. 853 одиниці техніки та 2 тис. 243 робітників.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що дороги в Україні у регіонах, де з ночі спостерігаються рясні снігопади та хуртовини, оцінив «Укравтодор». У Держагентстві автомобільних доріг зазначили, що вночі хуртовина розпочалася у Дніпропетровській та Запорізькій областях, там вже випало до 10 см снігу. Помірні опади тривають у Луганській, Одеській, Полтавській, Харківській, Херсонській, Миколаївській та Кіровоградській областях — там випало до 5 см опадів.