Провал вакцинації від COVID-19 винесуть на обговорення у Раду

ВР. Фото: прес-служба ВР

https://racurs.ua/ua/n149025-proval-vakcynaciyi-vid-covid-19-vynesut-na-obgovorennya-u-radu.html

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Вакцинація від коронавірусу в Україні повністю провалилася. Таке переконання висловила заступниця голови Верховної Ради Олена Кондратюк.

За її словами, питання щодо відповідальності урядовців за безпрецедентний провал в боротьбі з епідемією має стати предметом детального розгляду та обговорення на перших засіданнях Верховної Ради України в новому році. Про це заступниця голови ВР повідомила на своїй сторінці у Facebook.

Як повідомляє Кондратюк, зараз у світі настає «вакцинний націоналізм», оскільки кожна країна намагається забезпечити власний стратегічний запас вакцин від COVID-19.

Світ дуже швидко розділився на тих, хто має доступ до якісної вакцини, й тих, хто змушений чекати гуманітарної допомоги чи доброї волі сусідів, або замовляти те, що залишилося, — зазначила Кондратюк.

Вона додала, що за даними Bloomberg, вже 45 країн світу розпочали щеплення громадян від коронавірусу, розподіливши 32,4 млн доз вакцини. Зокрема, в Ізраїлі проведено 22 щеплення на кожні 100 громадян країни, у Великій Британії 4,6, у США 3,3, у Данії 2, в Італії 1,4, в Іспанії 1,3, Канаді 1,1, Литві та Естонії по 1 дозі, у Латвії 0,52. У Німеччині зроблено 758 тис. щеплень (0,91 на 100 населення), у Польщі використано 310 тис. доз вакцини (0,82/100).

Заступниця голови Верховної Ради зауважила, що Албанія, яка має менше населення, ніж українська столиця, з 11 січня розпочала масову вакцинацію. Зокрема, уряд цієї країни отримав першу партію у 500 тис. доз вакцин від виробника Pfizer/BioNTech. У лютому тією ж вакциною, закупленою за державні кошти, розпочинається безкоштовна вакцинація в Молдові.

На всьому цьому фоні Україна, яка досі не розпочала вакцинацію та має нульові запаси вакцин від коронавірусу, виглядає повним лузером, як країна третього світу. Єдине, на що спромоглися наші чиновники, — домовитися про закупівлю китайської вакцини, ефективність якої наразі ще не доведена, — зауважила чиновниця.



Також наразі невідомо, яку саме вакцину отримає Україна в рамках ініціативи COVAX. Кондратюк припускає, що в Україні буде складно вакцинувати перших 20 млн громадян, які входять до групи ризику, враховуючи брак комунікації, недовіру до влади та до будь-яких вакцин загалом.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що вакцина від коронавірусу могла бути закуплена для України по значно нижчій ціні. Нардеп від «Голосу» Олександра Устінова заявила, що міністр охорони здоров’я Максим Степанов відмовився від закупівлі дешевої індійської вакцини за 3 дол. заради сумнівної китайської Sinovac, яка має ефективність лише 50%.