Локдаун без ігристого — чому уряд підвищив ціни на українське вино

https://racurs.ua/ua/n149024-lokdaun-bez-igrystogo-chomu-uryad-pidvyschyv-ciny-na-ukrayinske-vyno.html

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Мінімальна роздрібна ціна на ігристі та газовані вина виробництва України внаслідок рішення Кабінету міністрів зросла з 89 грн до 109 грн за пляшку 0,7−0,75 л.

Постановою підвищується мінімальна роздрібна ціна на українські вина ігристі та вина газовані, зброджені напої, вина (напої) ароматизовані ігристі (газовані) з 89 грн до 109 грн за пляшку 0,7−0,75 літра (+20 грн), — повідомила прес-служба Кабміну.

Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігор Петрашко заявив, що національні виробники втратили 40% ринку ігристих вин, у зв’язку з чим існувала загроза закриття українських виноробних заводів. На його думку, дії уряду дозволять українським підприємствам відновити роботу, а також зберегти наявні та створити нові робочі місця.

Окрім цього, в Кабміні нагадали про наявність на ринку маніпуляцій із назвами продуктів, коли імпортований напій на основі вина (напій є продуктом нижчої якості, ніж ігристе вино) продається за ціною ігристого вина (якість вина набагато вища).

У такій ситуації українські виробники якісних ігристих вин опиняються в неконкурентній ситуації, а українські споживачі, введені в оману, купують неякісний імпортований напій, — пояснили урядовці.



Чиновники стверджують, що ухвалена постанова не лише захищає українських виробників, але й усуває маніпулятивні різночитання та врегульовує питання ціни-якості продукції.

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