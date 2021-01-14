В Кабміні похизувалися темпами зростання зарплати, використавши дані торговельного майданчика, фото — 24 канал

https://racurs.ua/ua/n149023-v-kabmini-pohyzuvalysya-tempamy-zrostannya-zarplaty-vykorystavshy-dani-torgovelnogo-maydanchyka.html

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Мінімальна заробітна плата в Україні більша ніж в Росії та Білорусії, а темпи її зростання начебто найвищі у світі. Про це заявив міністр Кабінету міністрів України Олег Немчінов і послався на дослідження ресурсу Picodi.com.

На ньому можна прослідкувати як змінилася мінімальна зарплата в 2021 році в кількох десятках країн світу.

У дослідженні було проаналізовано 56 країн, в яких існує встановлена урядом мінімальна заробітна плата, — написав Немчінов у своєму Телеграм.

У дослідженні Picodi є дані 56 країн, в яких існує встановлена урядом мінімальна заробітна плата. У деяких країнах мінімальна оплата праці не підлягає оподаткуванню (Філіппіни, Гонконг). Однак в більшості країн різниця між «чистою» і «брудної» зарплатами становить до декількох десятків відсотків. Тому в дослідженні розглядали гроші, які працівник реально отримує на руки.

Picodi.com — торговельний майданчик, на його сайті та Фейсбук-сторінці друкуються купони на знижку та інші рекламні оголошення.

Немчінов, посилаючись на дані цього ресурсу, стверджує, що «третина досліджуваних країн не зважилися підвищувати мінімальну оплату праці з січня 2021 року».

Серед них — Вірменія, Азербайджан, Естонія та США, де федеральна ставка не змінювалася з 2009 року.

Найбільше зростання «мінімалки» було зафіксовано саме в Україні: з 1 січня 2021 року «чиста» мінімальна заробітна плата зросла на 27% в порівнянні з минулим роком (4 тис. 830 грн проти 3 тис. 802 грн). Це перше місце серед 56 країн світу. У Німеччині мінімальна зарплата зросла на 1,5%, в Польщі на 9,8%, а в Білорусі на 6,7%. Другий рік поспіль Казахстан займає останню сходинку, — написав міністр Кабміну.



Нагадаємо, в держбюджеті на 2021 рік закладено збільшення розміру мінімальної заробітної плати до 6 тис. грн з 1 січня. Наступне підвищення заплановано з 1 грудня до 6,5 тис. грн. У форматі погодинної оплати «мінімалка» виросте з 1 січня до 36,11 грн за годину, а з 1 грудня — до 39,12 грн. Кабмін відклав підвищення мінімальної зарплати до 6,5 тис. грн з 1 липня на 1 грудня 2021 року.