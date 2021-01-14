В усіх областях працюватимуть пункти обігріву. Фото: np.pl.ua

https://racurs.ua/ua/n149011-morozy-v-ukrayini-v-usih-oblastyah-pracuvatymut-punkty-obigrivu.html

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Через погіршення погоди й настання морозів в Україні розгорнуть мережу пунктів обігріву.

У регіонах з інтенсивними опадами на складних ділянках доріг працюватиме снігоочисна та посипальна техніка, повідомляють у прес-службі Кабміну.

З 13 до 17 січня Держкомісія доручила обласним та Київській міській адміністрації у разі зниження температури до 10° морозу і нижче в населених пунктах облаштувати мережу пунктів обігріву та забезпечити їх продуктами харчування, одноразовим посудом, паливом та іншими предметами першої необхідності.

Соцслужби повинні проінформувати про місцезнаходження таких пунктів, а також активізувати роботу з надання допомоги незахищеним верствам населення.

Поліція та «Укравтодор» мають попередити водіїв та перевізників про очікуване ускладнення ситуації на дорогах.

Нагадаємо, за прогнозами Гідрометцентру в Україні очікується погіршання погодних умов. Зокрема, у східних, Сумській, Полтавській, Дніпропетровській, Херсонській, Запорізькій областях прогнозується значний сніг, пориви вітру 15−20 м/с, хуртовини та ожеледиця на дорогах.

У Херсонській, Запорізькій, Донецькій та Луганській областях — налипання мокрого снігу та ожеледь (І рівень небезпеки).

Також 15−16 січня в Україні очікується зниження температури вночі до 12−18° нижче нуля, місцями в північних областях буде до 21° морозу, вдень прогнозують до 10−16° з позначкою мінус. 17−18 січня холодна погода утримається.

Нагадаємо, 14 січня синоптики прогнозували сніг та морозні ночі, в Україну завітав черговий циклон.