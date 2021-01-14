Комітет радить Верховній Раді скоротити кількість нардепів до 300

https://racurs.ua/ua/n149010-komitet-radyt-parlamentu-skorotyty-kilkist-nardepiv-do-300.html

Ракурс

Скоротити кількість нардепів до 300 у Верховній Раді радить парламенту профільний комітет.

За таке рішення на онлайн-засіданні комітету 14 січня проголосували 17 з 22 нардепів — членів комітету. Тепер проект закону повинні розглянути на одному із засідань Верховної Ради. Це може статися в лютому.

Для ухвалення законопроекту необхідна конституційна більшість — 300 голосів.

Якщо закон приймуть, то в парламенті наступного (10-го скликання) буде всього 300 нардепів. Депутатом зможе стати будь-який українець від 21 року, який має право голосу, проживає останні п’ять років в Україні та володіє державною мовою (раніше норми про знання мови не було).

Верховна Рада буде обиратися за пропорційною виборчою системою.

Законопроект № 1017 вніс у Раду президент України 29 серпня 2019 року у перший день роботи Верховної Ради 9-го скликання.

16 грудня 2019 року Конституційний суд України ухвалив висновок про те, що законопроект відповідає Конституції, але одночасно висловив до нього деякі застереження. 4 лютого 2020 року парламент попередньо схвалив цей законопроект.

У своїх застереженнях КСУ зазначив, що, зменшуючи склад ВРУ до 300 нардепів, парламент водночас не вносить пропорційних змін до інших положень Конституції, де йдеться про певну (конкретну) кількість депутатів. Наприклад, незмінною залишається норма про 45 нардепів (1/10 від чинного конституційного складу ВРУ), котрі мають право звернутися до КСУ з поданням та зверненням. На думку суду, це ускладнює можливість звернення нардепів до КСУ, що може призвести до обмеження прав і свобод людини і громадянина.

Нагадаємо, що восени минулого року в опитуванні «5 питань від президента» Володимир Зеленський, запитав українців, як вони ставляться до ідеї скорочення кількості нардепів до 300 осіб. У «Слузі народу» згодом заявили, що за зменшення складу Верховної Ради висловилися майже 90% опитаних. Ще до проведення опитування влада заявляла, що за його результатами до парламенту внесуть відповідні законопроекти.