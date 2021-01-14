Комитет рекомендует парламенту сократить количество нардепов до 300

https://racurs.ua/n149010-komitet-rekomenduet-parlamentu-sokratit-kolichestvo-nardepov-do-300.html

Ракурс

Сократить количество нардепов до 300 в Верховной Раде советует парламенту профильный комитет.

За такое решение на онлайн-заседании комитета 14 января проголосовали 17 из 22 нардепов — членов комитета. Теперь проект закона должны рассмотреть на одном из заседаний Верховной Рады. Это может произойти в феврале.

Для принятия законопроекта необходимо конституционное большинство — 300 голосов.

Если закон примут, то в парламенте следующего (10-го созыва) будет всего 300 нардепов. Депутатом сможет стать любой украинец от 21 года, имеющий право голоса, проживающий последние пять лет в Украине и владеющий государственным языком (ранее нормы о знании языка не было).

Верховная Рада будет избираться по пропорциональной избирательной системе.

Законопроект № 1017 внес в Раду президент Украины 29 августа 2019 года в первый день работы Верховной Рады 9-го созыва.

16 декабря 2019 года Конституционный суд Украины принял вывод о том, что законопроект соответствует Конституции, но одновременно выразил некоторые оговорки. 4 февраля 2020 года парламент предварительно одобрил этот законопроект.

В своих оговорках КСУ отметил, что, уменьшая состав до 300 нардепов, парламент одновременно не вносит пропорциональные изменения в другие положения Конституции, где речь идет об определенном (конкретном) количестве депутатов. Например, неизменной остается норма о 45 нардепах (1/10 от действующего конституционного состава Рады), которые могут обратиться в КСУ с представлением и обращением. По мнению суда, это затрудняет возможность обращения нардепов в КСУ, что может привести к ограничению прав и свобод человека и гражданина.

Напомним, что осенью прошлого года в опросе «5 вопросов от президента» Владимир Зеленский, спросил у украинцев, как они относятся к идее сокращения количества нардепов до 300 человек. В «Слуге народа» впоследствии заявили, что за уменьшение состава Верховной Рады высказались почти 90% опрошенных. Еще до проведения опроса власти заявляли, что по его результатам в парламент внесут соответствующие законопроекты.