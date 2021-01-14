Тайну гибели разведчика Журавля раскрыл Хомчак — Нарушил запрет на «серую зону»

https://racurs.ua/n149009-taynu-gibeli-razvedchika-juravlya-raskryl-homchak-narushil-zapret-na-seruu-zonu.html

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В июле в «серой зоне» под Зайцевым российские военные обстреляли группу защитников Украины, которые осуществляли эвакуацию тела погибшего офицера. Тогда в результате вражеского огня погиб военный медик Николай Илин, военнослужащий Ярослав Журавель получил ранение, еще один — боевое травмирование. Тела погибших и раненый военнослужащий оставались на месте обстрела. Отец Журавля обвиняет власть в отмене поисково-спасательной операции, в результате чего его раненый сын впоследствии умер на поле боя.

Главнокомандующий ВСУ генерал-полковник Руслан Хомчак интервью «Обозревателю» рассказал свою версию гибели Журавля. По его словам, после того, как стало известно, что разведчик жив и оказывает себе медицинскую помощь, была сформирована группа для его эвакуации. Однако эта попытка завершилась неудачей.

Всего этого вообще могло не произойти. Был запрет на походы в «серую зону». Вообще выходить за свои позиции и лезть туда, где за шесть с половиной лет все нашпиговано минами, где все простреливается. Этот запрет нарушили Красногрудь, Журавль и еще два матроса, которые стояли на наблюдательном посту. Матросам по 20 лет и они со старшими товарищами полезли, куда запрещено, — отметил Хомчак.

По его словам, не исключено, что военнослужащие намеревались осуществить разведку.

Вчетвером находились на наблюдательном посту. И вот они решили уйти. Инициаторами были Краснорудь и Журавль. Они были классными военными, прошли войну, все умели и знали. И вот они пошли вероятно в разведку, хотя им никто не давал никаких распоряжений. Они нарушили все приказы, которые были. Если вы хотели услышать, что произошло, — тогда я прямо говорю. Первым шел командир разведки Дмитрий Красногрудь, за ним — сержант Ярослав Журавель, а потом уже те два молодых матроса. После того, как подорвался Красногрудь, Журавель сказал матросам, что надо возвращаться, помочь уже ничем не смогут. Три возвращаются на свою позицию, сообщают командиру батальона о происшествии, — отметил Хомчак.

После этого на место происшествия был отправлен беспилотник. Впоследствии с командиром военные решили забрать тело Красногрудя. О чем было сообщено СЦКК и ОБСЕ и получено подтверждение от российско-оккупационных войск.

Тогда уже одевают белые каски, бронежилеты и уходят. В том числе и офицеры СЦКК. Первым — Журавель, за ним офицер-сапер морской пехоты (на случай, если нужно разминировать тело, поскольку враг часто делает это), затем другие. Доходят до зоны видимости тела Красногрудя и в этот момент из-за кустов раздается очередь. Журавль падает. Группа вся возвращается, — продолжил Хомчак.

По возвращению военные доложили о гибели Журавля.

Почему лейтенант, который был командиром второй группы, принял решение оставить там воина? Я не знаю. В рамках уголовного производства сейчас идет расследование, — добавил главнокомандующий ВСУ.

Далее, по словам Хомчака, после получения подтверждения, что Журавель жив и оказывает себе медицинскую помощь, была сформирована новая группа для его эвакуации.

В эту группу вошли лейтенант, который ходил с Журавлем, когда тот был ранен, и те же два матроса — все они пошли в третий раз. Представьте себе нагрузку в тот день на 20-летних ребят. Прежде всего моральную. И все это под огнем противника — это не по кабинету гулять. Эта группа разминулась на каких-то 50 м с местом, где Журавель попал ранее в зону видимости, где мы его потеряли и где подорвался боевой медик Николай Илин. Где получил ранения лейтенант — командир группы. Два бойца, их прикрывали, успели отойти. Разве можно сказать, что Журавля не спасали? Давайте честно. Но в результате еще один военнослужащий погиб, второй был ранен. Журавль исчез из поля зрения. Я вам гарантирую, если бы видели, где он точно находится, то пошла бы еще одна группа. Но зная, что балка минировалась и нами, и противником в течение нескольких лет — нельзя было отправлять людей на верную смерть, — уверяет Хомчак.

Генерал-полковник утверждает, что командир батальона, который уже потерял Красногрудя, Журавля и Илина, принял правильное решение о прекращении поисков военных.

Я также прекрасно понимаю отца Ярослава Журавля. Кстати, он воевал со своим сыном, прошел войну. Отец имеет право предъявлять претензии кому угодно. Но я ставлю себя и на место того командира, который принимал решение. Отправил бы я кого-то, потеряв уже столько людей? Отправил бы на смерть? Тем более, когда там все простреливается. Поэтому откровенно говорю: если бы Красногрудь и Журавль не пошли, то всего этого бы не произошло. Все началось с их нарушения. Это синдром военных. Такое бывает на войне… Я это знаю, — резюмировал Хомчак.

При этом он отметил, что Дмитрий Красногрудь и Ярослав Журавель достойно прошли всю войну, были действительно храбрыми и отважными — президент наградил их посмертно.

Напомним, 13 июля 2020 года командир разведывательного взвода лейтенант Дмитрий Красногрудь погиб в результате подрыва на взрывном устройстве в «серой зоне» под Зайцевым, рядом с оккупированной Горловкой. В тот же день российские военные обстреляли группу защитников Украины, которые осуществляли эвакуацию его тела. Вследствие вражеского огня погиб военный медик, один военнослужащий получил ранения, еще один — боевое травмирование. Тела погибших и раненый военнослужащий остались на месте обстрела. Были начаты переговоры с СММ ОБСЕ по их эвакуации, однако россияне три дня не пускали гуманитарную миссию. 15 июля тело военнослужащего, погибшего 13 июля около Зайцева, было возвращено с временно оккупированной территории. Позже стало известно, что погибший военный медик был гражданином Эстонии.

Отец сержанта Ярослава Журавля обвиняет власть в отмене поисково-спасательной операции, в результате чего его раненый сын впоследствии умер на поле боя.