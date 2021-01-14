Тарифы снизят временно, напомнили в Кабмине

https://racurs.ua/n149008-tarify-snizyat-vremenno-napomnili-v-kabmine.html

Ракурс

Тарифы на газ для украинцев снизят только временно. Об этом напомнили в Кабинете министров.

Министр Кабинета министров Олег Немчинов объяснил в эфире телеканала «Украина 24», что информация о снижении цены на газ является только правительственным поручением.

Правительство утвердит соответствующее постановление на ближайшем очередном заседании Кабмина, а цены снизятся уже в феврале.

Немчинов также объяснил, почему государственное регулирование тарифов вводят на время карантина.

Правительство продолжает оставаться сторонником открытого рынка газа, мы считаем, что это просто временный период, который дает возможность так, как мы поддержали предпринимателей, как мы поддерживали медиков, как мы поддерживали креативные индустрии, как мы поддерживали граждан. Это даст возможность гражданам до окончания отопительного сезона, во время карантина пользоваться газом по фиксированной цене, — сказал министр.



Немчинов считает, что цена 6,99 грн за 1 куб. м газа является «объективно самой низкой на рынке», а государственная компания «Нафтогаз» может поставлять газ вообще по цене менее 5 грн, если речь идет о годовом контракте.

«Ракурс» сообщал, что правительство на время карантина ввело государственное регулирование цен на газ для бытовых потребителей. В «Нафтогазе» заявили, что готовы принять у себя потребителей, если им поставщики топлива откажут в продаже газа по фиксированной цене.