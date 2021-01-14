Мучной червь. Фото: antsrussia

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Есть и продавать насекомых разрешили в Европе. Мучной червь, который давно используется в кормах для домашних животных, станет официальным продуктом питания.

Европейское агентство по безопасности пищевых продуктов (EFSA) разрешило использование червей для создания муки и употребления высушенных насекомых, сообщает Daily Mail.

Однако агентство предупредило, что люди с аллергией на ракообразных и пылевых клещей могут иметь негативную реакцию после употребления мучных червей.

Заявка на одобрение продукта поступила в EFSA еще в 2018 году, ее подала французская компания Micronutris. Представители фирмы отмечают, что по сравнению со скотоводством выведение насекомых более выгодно.

Во-первых, мучной червь имеет более высокое соотношение белка и жира, а также он богат клетчаткой. Во-вторых, насекомые растут и размножаются быстрее и требуют меньше ресурсов, а в-третьих, они имеют более низкий углеродный след.

Последний фактор уже давно обсуждается многими учеными, так как насекомые более «устойчивый источник пищи».

Специалист EFSA Ермолаос Верверис сказал, что мучной червь станет первым насекомым, которое появится на тарелке европейцев, однако, скорее всего, его появление спровоцирует «адаптацию» и других насекомых.

Существует большой интерес со стороны научного сообщества, а также пищевой промышленности к сектору съедобных насекомых, — прокомментировал Верверис.

Во многих частях мира, например, в Африке, Австралии и Новой Зеландии, насекомые уже давно являются частью рациона людей.

Их едят как в высушенном виде, так и используют для приготовления различных блюд (например, для создания альтернативного мяса).

Однако некоторые социологи считают, что европейцам будет психологически трудно перейти с мяса на насекомых.

Скорее всего, должно будет пройти какое-то время, прежде, чем мучные черви станут популярны в европейских супермаркетах.

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